Gaziantep'in tarihi AVM'si: Zincirli Bedesten

Gaziantep'te geçmişte ticari hayatın merkezi olan Zincirli Bedesten, bugün de büyük ilgi görüyor.

Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718'de L biçiminde yaptırılan Zincirli Bedesten'te 73 dükkan yer alıyor.

Kurulduğu günden itibaren ticaret yapılan bedesten, 1957 yılında çıkan yangına kadar işlevini sürdürdü. 1965 yılında yeniden açılarak hayvan ticareti ve kasaplık yapılmaya başlanan bedesten, 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Bugüne kadar alışveriş amaçlı hizmet veren bedestende, yöresel ürünlerden tekstile ve hediyelik eşyalara kadar çeşitli ürünlerin satışı yapılıyor.

Bedesten esnafı Eyüp Karaslan, AA muhabirine, bedestenin 1988'de kasap çarşısı olarak kullanıldığını o zamanlar burada çırak olarak çalıştığını söyledi.

Zincirli Bedesten'in 2006'da restore edildiğini anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Turistlik çarşı olarak hizmet vermeye başladı. Ben de 10 yıldır burada hediyelik eşya satıyorum. Kendisine özgü bir yapısı var. Bölgede de bilinen bir yer. Bedesten içerisinde 73 dükkan yer alıyor. Burada el sanatları, yerli üretim ürünler, Uzak Doğu el sanatları satılıyor. Gastronomi turlarından dolayı çok fazla ziyaretçi geliyor."

"Tarihi bir mekanda çalışmak ayrıcalık"

Esnaf Şemsettin Uzunkaya da bedestenin 18. yüzyıldan bu yana alışveriş merkezi olarak kullanıldığını ifade etti.

Bedestenin restorasyondan sonra turizme kazandırıldığını aktaran Uzunkaya, "Ben de burada doğal taş satıyorum. Zincirli Bedesten Kapalı Çarşı'nın küçük versiyonu. Tarihi bir mekanda çalışmak ayrıcalık. Yazın serin, kışın sıcak oluyor." diye konuştu.

Esnaf Fatih Gökgöz ise bedestende zeka oyunları sattığını belirterek, "Bedesten tamamen taş yapıdan oluşuyor. Görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Antep harbinde de burası kullanılmış. Bir dönem kasaphane olarak hizmet vermiş. Turistlerin de çok ilgisini çekiyor. Beğenerek geziyorlar." dedi.

Esnaf Ahmet Öznişastacı, bedestende Gaziantep'e özgü yöresel lezzetleri sattığını anlatarak, tarihi mekanın restorasyondan sonra turistik bir mekana dönüştüğünü bildirdi.

Bedestenin üst katının yangında yok olduğunu hatırlatan Öznişastacı, "Gaziantep için önemli bir yapı. Son zamanlarda tanınırlığı arttı. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler geliyor." ifadesini kullandı.