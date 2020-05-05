  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gaziantep'in nisan ihracatı Kovid-19'dan olumsuz etkilendi

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Gaziantep'in nisan ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 31,73 azalarak 463 milyon 65 bin dolar olarak gerçekleşti" - "İhracattaki gerileme üzücü ama bunun temel nedeni koronavirüs. Şu an için vaka sayıları hızla azalıyor. O yüzden bizler de geleceğe daha umutlu bakıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:45:49 -
Gaziantep'in nisan ihracatı Kovid-19'dan olumsuz etkilendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentin nisan ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,71 azaldığını bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, koronavirüsün ekonomiye olan etkilerinin nisan ayında çok daha sert şekilde hissedildiğini ve bunun da rakamlara yansıdığını belirtti.

Ülke genelinde salgınla mücadele sürecinin çok iyi yürütüldüğünü ve bunun sonucunda da hızlı bir toparlanmaya girileceğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in nisan ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 31,73 azalarak 463 milyon 65 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında ise 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracattaki gerileme üzücü ama bunun temel nedeni koronavirüs. Şu an için vaka sayıları hızla azalıyor. O yüzden bizler de geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Kısa süre içerisinde normal hayata geçmeyi umut ediyoruz. Tüm Türkiye el ele vererek, gönül birliğiyle, güç birliğiyle bu günleri atlatacak ve daha iyi olacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı