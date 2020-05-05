Gaziantep'in nisan ihracatı Kovid-19'dan olumsuz etkilendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentin nisan ayındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,71 azaldığını bildirdi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, koronavirüsün ekonomiye olan etkilerinin nisan ayında çok daha sert şekilde hissedildiğini ve bunun da rakamlara yansıdığını belirtti.

Ülke genelinde salgınla mücadele sürecinin çok iyi yürütüldüğünü ve bunun sonucunda da hızlı bir toparlanmaya girileceğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Gaziantep'in nisan ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 31,73 azalarak 463 milyon 65 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında ise 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracattaki gerileme üzücü ama bunun temel nedeni koronavirüs. Şu an için vaka sayıları hızla azalıyor. O yüzden bizler de geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Kısa süre içerisinde normal hayata geçmeyi umut ediyoruz. Tüm Türkiye el ele vererek, gönül birliğiyle, güç birliğiyle bu günleri atlatacak ve daha iyi olacağız."