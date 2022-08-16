Gaziantep'e kalleş saldırı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Mümbüç bölgesinden roketler atıldı.
6 roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkmama uyarıları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında karşılık verildi.
Roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardıman altına tutulurken, bölgede hareketlilik sürüyor.