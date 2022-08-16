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Gündem Gaziantep'e kalleş saldırı
Gündem

Gaziantep'e kalleş saldırı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 11:30:00 -
Gaziantep'e kalleş saldırı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin Mümbüç bölgesinden roketler atıldı.

6 roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkmama uyarıları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından anında karşılık verildi.

Roketlerin atıldığı bölge yoğun bombardıman altına tutulurken, bölgede hareketlilik sürüyor.

 
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Yorumlar

ramses

GEL GEL YAPMAYA BAŞLADILAR AMA HAREKAT EYLÜL BAŞI ÇAPULCULARLA İŞİMİZ OLMAZ ,BAYASINI GÖMERİZ BU DAKİKALARDA !HER ZAMAN DERİM ACELE ETMEYİN GÖMÜLCEK MEZAR ÇOK SURİYEDE ,TOPLUCA GÖMCEZ ;!PKK NIN ÇIRPINMASI NAFİLE BİTTİ O İŞ !

Türe. H

Abd nin güneydeki şımarıkları.. Batıdaki şımarıklar napacak bakalım.
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