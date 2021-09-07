  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep'e Belçikalı orta saha
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Kanada'dan tüm dünyayı ilgilendiren karar
Spor Gaziantep'e Belçikalı orta saha
Spor

Gaziantep'e Belçikalı orta saha

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Ahmed El Messaoudi'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 21:26:00 -
Gaziantep'e Belçikalı orta saha

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Ahmed El Messaoudi'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden FC Groningen forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed El Messaoudi’yi 3 yıllığına transfer ettiğini açıkladı. Transfer sonrası kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen’de forma giyen orta saha futbolcusu Ahmed El Messaoudi ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ahmed El Messaoudi, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. El Messaoudi’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi. Fas asıllı Belçikalı genç oyuncu Ahmet El Messaoudi, Gaziantep FK için ön libero, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında rotasyon sağlayabilecek. Başarılı istatistiği ile ön plana çıkan Messaoudi, geçtiğimiz sezon FC Groningen formasıyla 28 maçta 8 gol atıp, 2 asist yapmıştı. Messaoudi 28 karşılaşmanın 12’sinde on numara, 7’sinde merkez orta saha, 6’sında ön libero, 3’ünde ise sağ kanat pozisyonlarında yer aldı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay