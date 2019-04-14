Gaziantep'deki şiddetli yağış mezarları vurdu
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde günlerdir etkisini gösteren sağanak yağış, ilçedeki mezarları su ile doldurdu. Cenazesi olan vatandaşlar, mezar kazarken zor anlar yaşadı.14 Nisan 2019 Pazar 14:47
Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki mezarlar su altında kaldı.
Kazarken sıkıntı yaşandı
Bazı mezarlar tamamen suyun altında kalırken, bazı mezarlarda da göletler oluştu. Cenazesi olan vatandaşlar ise biriken su ve koku nedeniyle cenazelerini defnederken zor anlar yaşadı. Akrabasını kaybeden bir vatandaş, yağışların defin işlemini gerçekleştirmelerine engel olduklarını belirterek, yağışlardan sonra da mezar kazarken sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
"Kendimizi kötü hissettik"
Yakınlarının mezarını ziyarete giden vatandaşlar, "Yağmurlar dinince, gittiğimiz mezar ziyaretinde mezarların su içerisinde olduğunu gördük. Bu durumu görünce kendimizi çok kötü hissettik." diye konuştu.
Defin işlemi yapılamıyor
Akrabasını kaybeden bir vatandaş ise yağışların defin işlemini gerçekleştirmelerine engel olduklarını belirterek, “Akrabam bugün vefat etti, arkadaşlar eşiyor ama hangi tarafı eşerlerse su altında kalıyor. Yarın yakınımızı nasıl defnedeceğiz? Bu çamur ve suda inşallah Allah’ım yardım eder.” dedi.
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