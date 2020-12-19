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Gündem Gaziantep yaşamını yitirenlerin isimleri
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Gaziantep yaşamını yitirenlerin isimleri

Gaziantep hastane yangını vefat edenlerin isimleri | Gaziantep’ten acı haber geldi. Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. Pek çok kişi koronavirüs servisinde yaşamını yitirenlerin isimlerini araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep’te yaşamını yitirenlerin isimleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:07:00 -
Gaziantep yaşamını yitirenlerin isimleri

Gaziantep’te bulunan SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin koronavirüs servisinde yangın çıktı. Olayda 9 kişi yaşamını yitirdi. Peki, yangında vefat edenlerin isimleri açıklandı mı?

Gaziantep yaşamını yitirenlerin isimleri | Hastanede yaşamını yitirenler kim?

SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

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