  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 uyarısı:

"İlimizde vaka artışları devam ediyor. Sağlık personelimiz canla başla çalışıyor" - "Çok kişiyle görüşüp maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmediği müddetçe başarılı olamayız"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 21:19:45 -
Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 uyarısı:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın devam ettiğini belirterek, "Sağlık personelimiz canla başla çalışıyor. Çok kişiyle görüşüp maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmediği müddetçe başarılı olamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Gül ve kentteki sağlık yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Gül, herkesi kurallara uymaya davet ederek, şunları kaydetti:

"İlimizde vaka artışları devam ediyor. Sağlık personelimiz canla başla çalışıyor. Çok kişiyle görüşüp maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmediği müddetçe başarılı olamayız. Sorun belli, çare belli. Kendimizi disipline edeceğiz. Bana bir şey olmaz deme, çok şey olur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı