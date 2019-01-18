Gaziantep turizmini çeşitlendiriyor

Kültür ve gastronomi alanında adından söz ettiren Gaziantep, sağlık ve perakende turizmini de yelpazesine ekleyerek turizm pastasındaki payını artırmak istiyor.

Vali Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in özellikle Büyükşehir Belediyesinin başlattığı gastronomi tanıtımı ve UNESCO'nun, şehri yaratıcı şehirler ağına dahil etmesiyle, ciddi anlamda cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında insanların Gaziantep'i merak etmeye başladığını ve ziyaret planları yaptığını anlatan Gül, "2019 yılında da yakaladığımız trendin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İnsanlar, 2019-2020 yıllarında gastronominin yanında başka özellikleri için de Gaziantep'e gelecek." dedi.

Gaziantep'te turizmin çeşitlenerek yoluna devam edeceğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Şehir hastanemizin bitmesiyle sağlık turizmi de ortaya çıkacak. Gaziantep, Orta Doğu'nun ve bölgenin sağlık üssü olacak. Gastronomi alanında 500'ün üzerinde yemek çeşidimiz var. Bunları tadanlar, şehri gezenler bir memnuniyetle ayrılıyor. Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçaları geldi. Kültür turizmiyle ilgili Rumkale, yine Göbeklitepe'yle beraber bölgenin bir cazibe merkezi. Karkamış Antik Kenti, yine Batıköprü Karakolu'nun hemen yanındaki sulak alan, dünyada parmakla gösterilen yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla kültür turizmi açısından da ciddi bir potansiyelimiz var."

- Hedef perakende turizmi

Gül, 2020 yılında perakende turizminde de önemli bir hız elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Hali hazırda Gaziantep'te Türkiye'nin en kaliteli ürünleri, en ucuz fiyata üretilebildiğine dikkati çeken Gül, şunları söyledi:

"Birçok markanın ürünleri Gaziantep'te fason olarak üretiliyor. Sizin 400-500 liraya vitrinlerde gördüğünüz herhangi bir ürünü, Gaziantep'te 70-80 liraya üretiyorlar ve onların markalarıyla üretiyorlar. Hızlı trenin gelmesiyle beraber, ulaşım da kolaylaşacağı için insanlar günübirlik olarak Gaziantep'e alışverişe gelecek. Bu perakende alışverişin, turizmin, hem buradaki yerli üretimin markalaşmasını sağlayacağını düşünüyoruz hem de tüketiciye ucuz, kaliteli ürün sunulacağını düşünüyoruz. Hızlı tren bu anlamda bir milat olacak."

Öte yandan havalimanında yapılan yeni terminal binasının tamamlanmasıyla kapasitenin iki katına çıkacağını, böylelikle hava yolu ulaşımının da iki katına çıkmasını beklediklerini dile getiren Gül, "Suriye'de de barış ve istikrarın temin edilmesiyle beraber Orta Doğu'dan insanlar da Gaziantep'e alışverişe gelecekler." diye konuştu.

- "Yatak sayısı artıyor"

Gül, konaklama anlamında her geçen gün kentteki yatak sayının arttığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yeni oteller yapılıyor. Bundan sonra da bu potansiyeli gören yatırımcıların yeni oteller yapacağını düşünüyoruz. Kongre turizmi açısından da Gaziantep'in bir çekim merkezi olacağını düşünüyoruz. İnsanlar artık değişiklik arıyor. Otelden çıkarak yöresel tatlar yemek istiyor. Otellerin tamamlanması ve yeni otellerin yapılmasıyla birlikte birçok özel ve resmi kurumun, etkinliklerini Gaziantep'te yapacaklarına inanıyorum."