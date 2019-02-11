Gaziantep turizmine yeni rota

TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLACAK

Yavuzeli-Araban karayolu üzerinde bulunan yüzlerce yıllık mezarların restorasyonu gerçekleştirdikten sonra, ziyareti kolaylaştıracak şekilde planlanan, çevre düzenlemesiyle, artık dolmen mezarlarının bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Yavuzeli-Araban karayolunda tespit edilen dolmen mezarlarının koruma altına alındığını ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını anlatan Gürsel, şunları kaydetti;

M.Ö 3 BİN İLA 1.200'LÜ YILLARDAN KALMA

"Dolmen mezarlarının olduğu bölgede henüz herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmamış durumda. Bu da bizim eserlerin tarihi bilgisini tespitini zayıflatıyor. Ancak kesin tarihi belirleyememekle birlikte civardaki diğer dolmenleri incelediğimizde ortaya çıkan sonuca göre Gaziantep'teki dolmen mezarlarının Tunç Dönemi'ne denk geldiğini ve milattan önce 3 bin ila bin 200'lü yıllardan kalma olduğunu söyleyebiliriz. Yapacağımız girişimlerle bölgede kazı çalışmalarını da sağlayıp kesin tarihin belirlenmesini de arzuluyoruz."

Gürsel, dolmen mezarlara sadece Yavuzeli-Araban karayolu hattında rastlandığına işaret ederek, "Biz bu mezarların 4 taneden daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Alanda yapılacak çalışmalarla bu sayının artacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalara vesile olmak istiyoruz." dedi.