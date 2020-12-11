Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, "Zeytin ve zeytinyağını sadece üretmek değil aynı zamanda ticari olarak en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunun için mutlaka Ar-Ge çalışmaları ışığında markalaşma ve pazarlama hedeflerimizi de koymamız lazım." ifadelerini kullandı.



Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki zeytin rekoltesinin geçen seneye göre arttığını bildirdi.

Gaziantep'in Antep fıstığından sonra en çok ürettiği tarımsal ürünlerden birinin zeytin olduğunu belirten Akıncı, ağaç varlığındaki artışın kentteki zeytin üretim alanlarının geliştiğini gösterdiğini ifade etti.



Zeytinin, katma değeri yüksek, özellikle dünya pazarlarında yoğun ilgi gören ve arz fazlası bulunmayan bir ürün olduğuna dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"Zeytin, bölge üreticimiz için önemli bir tarımsal gelir kaynağı. Üretim alanı açısından Gaziantep önemli bir potansiyele ev sahipliği yapıyor. Her yıl üzerine koyarak kendini daha da geliştiren bu potansiyeli en doğru şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Zeytin ve zeytinyağını sadece üretmek değil aynı zamanda ticari olarak en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunun için yüksek verim ve kaliteli üretim hedeflerimizin yanına mutlaka Ar-Ge çalışmaları ışığında markalaşma ve pazarlama hedeflerimizi de koymamız lazım. Bu hedefler sektörün geleceğinde belirleyici unsur olarak üreticimize katma değer sağlayacaktır. Bu anlamda markalaşma ve pazarlama hedefleri sektörün geleceğinde belirleyici rol oynuyor."



