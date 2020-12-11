  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı
Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı

GTB Başkanı Mehmet Akıncı: - "Zeytin ve zeytinyağını sadece üretmek değil aynı zamanda ticari olarak en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunun için mutlaka Ar-Ge çalışmaları ışığında markalaşma ve pazarlama hedeflerimizi de koymamız lazım"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:55:34 -
Gaziantep Ticaret Borsasından zeytinde markalaşma çağrısı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, "Zeytin ve zeytinyağını sadece üretmek değil aynı zamanda ticari olarak en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunun için mutlaka Ar-Ge çalışmaları ışığında markalaşma ve pazarlama hedeflerimizi de koymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki zeytin rekoltesinin geçen seneye göre arttığını bildirdi.

Gaziantep'in Antep fıstığından sonra en çok ürettiği tarımsal ürünlerden birinin zeytin olduğunu belirten Akıncı, ağaç varlığındaki artışın kentteki zeytin üretim alanlarının geliştiğini gösterdiğini ifade etti.

Zeytinin, katma değeri yüksek, özellikle dünya pazarlarında yoğun ilgi gören ve arz fazlası bulunmayan bir ürün olduğuna dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"Zeytin, bölge üreticimiz için önemli bir tarımsal gelir kaynağı. Üretim alanı açısından Gaziantep önemli bir potansiyele ev sahipliği yapıyor. Her yıl üzerine koyarak kendini daha da geliştiren bu potansiyeli en doğru şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Zeytin ve zeytinyağını sadece üretmek değil aynı zamanda ticari olarak en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunun için yüksek verim ve kaliteli üretim hedeflerimizin yanına mutlaka Ar-Ge çalışmaları ışığında markalaşma ve pazarlama hedeflerimizi de koymamız lazım. Bu hedefler sektörün geleceğinde belirleyici unsur olarak üreticimize katma değer sağlayacaktır. Bu anlamda markalaşma ve pazarlama hedefleri sektörün geleceğinde belirleyici rol oynuyor."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak
Ekonomi

Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak

İngiltere merkezli HSBC 2021 altın tahminini açıkladı. Bankaya göre 2021 yılında gram altın maksimum 500 lira seviyesine ulaşacak. ..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay