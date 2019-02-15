Gaziantep Ticaret Borsası Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (boz iç) Kg 120,00 120,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 30,00 30,00 Antep fıstığı (boz kavlak) Kg 42,50 44,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 73,47 73,47 Fındık (kabuklu) Kg 12,00 18,32 Fındık içi Kg 25,00 32,50 Fındık içi (2. kalite) Kg 24,00 24,00 Fındık içi (kavrulmuş) Kg 30,00 38,62 Çiğit (yağlık) Kg 0,82 0,89 Dana eti (karkas) Kg 27,00 28,00 Dana eti (kemiksiz) Kg 34,73 34,73 Kuzu eti (gövde) Kg 34,00 36,25 Kuzu eti (kemiksiz) Kg 42,09 42,09 Kuyruk yağı Kg 28,00 33,82 Ciğer Kg 47,00 47,00 Kırmızı mercimek (iç) Kg 3,70 3,70 İrmik (paketli) Kg 1,94 2,15 Makarna (dökme) Kg 2,08 2,33

Buğday (sert) Kg 1,46

1,55

Buğday Kg 1,35

1,48

Arpa Kg 1,00 1,19





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