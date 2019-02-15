Gaziantep Ticaret Borsası
Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan işlem gördü15 Şubat 2019 Cuma 13:27
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|42,50
|44,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|73,47
|73,47
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|12,00
|18,32
|Fındık içi
|Kg
|25,00
|32,50
|Fındık içi (2. kalite)
|Kg
|24,00
|24,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|30,00
|38,62
|Çiğit (yağlık)
|Kg
|0,82
|0,89
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|28,00
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
|34,73
|34,73
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,00
|36,25
|Kuzu eti (kemiksiz)
|Kg
|42,09
|42,09
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|33,82
|Ciğer
|Kg
|47,00
|47,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,70
|3,70
|İrmik (paketli)
|Kg
|1,94
|2,15
|Makarna (dökme)
|Kg
|2,08
|2,33
|Buğday (sert)
|Kg
|1,46
|1,55
|Buğday
|Kg
|1,35
|1,48
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,19
YORUM YAZ