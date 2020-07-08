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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:55:40 -
Gaziantep Ticaret Borsası
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,5053,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg61,0061,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg72,0083,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg150,00150,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg133,00133,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg120,00120,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg136,00140,00

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