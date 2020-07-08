Gaziantep Ticaret Borsası
Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,50
|53,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|61,00
|61,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|72,00
|83,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|150,00
|150,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|133,00
|133,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|136,00
|140,00