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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Dana karkas 35-35,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:41:19 -
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkas 35-35,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:


Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,832,00
Sert buğday (İç Anadolu)Kg1,691,75
Ekmeklik buğdayKg1,581,72
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,005,15
Nohut (naturel)Kg2,502,90
Koyun (erkek-canlı)Kg24,6024,80
Kuzu (erkek-canlı)Kg23,0023,30
Dana (karkas)Kg35,0035,50

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