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Gündem Gaziantep semalarında görüldü! Herkes bunu konuşuyor
Gündem

Gaziantep semalarında görüldü! Herkes bunu konuşuyor

Elon Musk’ın Starlink uyduları vatandaşlar tarafından Gaziantep semalarında görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde görülen uydular vatandaşlarda büyük merak uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 07:00:00 -
Gaziantep semalarında görüldü! Herkes bunu konuşuyor



Elon Musk'a ait olan Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Gaziantep’ten görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde hareket eden uyduları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Gökyüzünde görülen uyduların ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uyduların geçişini görüntüledi.

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