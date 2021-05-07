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Ekonomi Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ konut kura sonuçları! Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ 2 + 1,    3 + 1 kura çekilişi isim listesi
Ekonomi

Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ konut kura sonuçları! Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ 2 + 1,    3 + 1 kura çekilişi isim listesi

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kura çekiliş sonuçları. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ kurası gerçekleştirildi. Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-05-07 11:20:00 - 2021-05-07 11:21:23
Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ konut kura sonuçları! Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ 2 + 1,    3 + 1 kura çekilişi isim listesi

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİGaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir'de hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonuçları 

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