Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ konut kura sonuçları! Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ 2 + 1, 3 + 1 kura çekilişi isim listesi
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TOKİ Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir kura sonuçları