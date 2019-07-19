0553 313 94 23

Gaziantep savunmasını anlatan “Kuşatma” filmi TRT’de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği; yapımcı ve yönetmenliğini Adem Şenay ile Kerem Acay’ın, sanat yönetmenliğini Remzi Uluhan Hasdal’ın gerçekleştirdiği “Kuşatma” adlı belgesel TRT Belgesel kanalında yayınlanıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Gaziantep savunmasını anlatan “Kuşatma” filmi TRT’de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği; yapımcı ve yönetmenliğini Adem Şenay ile Kerem Acay’ın, sanat yönetmenliğini Remzi Uluhan Hasdal’ın gerçekleştirdiği “Kuşatma” adlı belgesel TRT Belgesel kanalında yayınlanıyor.


Gaziantep savunmasını konu alan belgeselede yerel bir tarih araştırmacısı olan Halit Ziya Biçer’in fotoğrafçılık mesleği ve arşivciliği de belgesele katkı sunuyor.


Milli mücadele yıllarında İngilizler ve arkasından Fransızlar tarafından Gaziantep işgal edildiğini hatırlatan Halit Ziya Biçer, Gazianteplilerin Fransız işgaline karşı yaptıkları savunma ve kahramanlık özgürlük ile bağımsızlık yolunda Türklerin gösterdikleri eşsiz bir destan olduğunu vurgu yaptı.


Bu destanın gelecek kuşaklara aktarılması ve unutulmaması savunma anılarının ve izlerinin kayıt altına alınması ile mümkün olacağını ifade eden Biçer, savunmadan sonra savaşın izleriyle alınan “Gazi” unvanın Gaziantep’in her şeyi olduğunu dikkat çekiyor. Biçer, ancak zamanla bu izleri silindiğini ve şehrin değiştiğine vurgu yapıyor.


Halit Ziya Biçer, Gaziantepli gazilerden savunma anıları dinleyerek büyümüş ve fotoğrafçılık sanatını icra etmiştir. Onun fotoğraf ve sinemaya ilgisi ve arşivciliği sayesinde Cumhuriyet tarihinin ilk Şehit Nakil filmi de günümüze ulaşmış. Savaşın en çetin geçtiği yere savunmadan 14 yıl sonra bir abide yapılmış ve abidenin bulunduğu yere ‘Şehitler’ nakledilmiştir. Bu nakil ve açılış töreni 25 Aralık 1935’de filme alınmış. Halit Ziya Biçer, eski filmlerden gümüş çıkarma sırasında bu filmin önemini anlamış ve 35 yıl filmi bir emanet gibi saklamış. O ömrünü Gaziantep’in tarihine, sanatına ve kültürüne adamış, belge ve fotoğraf ile Gaziantep’in kahramanlığını kayıt altına alınarak unutulmamasını sağlamıştır.


“Kuşatma” adlı belgeselde Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın danışmanlığı ile savunma kaynaklarına dayanılarak kuşatma sırasında yaşanan olaylar yeniden canlandırıldı.


Belgesel 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 21.00’da TRT Belgesel kanalında yayınlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:49
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. fotoğrafçılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da Cimcik Festivali
    1. Kütahya’da Cimcik Festivali
    2. Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit..
    3. Merkez beklenti anketini açıkladı
    4. Afyonkarahisar Kent Konseyi yeni..
    5. Halime Hatun Türbesi’nin içler acısı..
    6. Kuzey Kore medyasından ticari..
    7. Buğdayın atası siyez yaygınlaştırılacak
    8. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    9. Siirt’te 5 milyon 320 bin liraya..
    10. Greyder yüklü tır şarampole..
    11. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    12. Altının kilogramı 260 bin liraya..
    13. Eski Vali Tuna’dan Milletvekili..
    14. Tarihi kentin simgeleri duvarlara..
    15. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak..
    16. Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna..
    17. Pençe-2 Harekatı’nda yaralanan asker..
    18. ABD heyeti Türkiye'ye gelecek!
    19. Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle..
    20. New York borsası yükselişle açıldı
    21. 3600 ek gösterge son durum son dakika..
    22. Hatay’da orman yangını
    23. Türkiye'den Afganistan'daki terör..
    24. Bakan Turan’dan Kuzey Çevreyolu vurgusu
    25. LGS Bozüyük birincisi oldu
    26. Gaziantep savunmasını anlatan..
    27. Tefecilik operasyonunda 9 gözaltı
    28. GTB, hububat emtia merkezi fizibilite..
    29. Dünya Gençler Yelken Şampiyonası
    30. Yankesiciler güvenlik kamerası..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı