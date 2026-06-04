CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis’te bir grup gazeteciyle sohbetinde, yeni bir parti düşünüp düşünmeyeceklerine ilişkin soruya, “Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı, ama bu felaket senaryosu için biz bunu hep düşündük. Şöyle söyleyelim. Butlan yaptı, baskın seçim yapıyor veya partinin iki dönem üst üste kongre yapmamasını seçime girme yeterliliğinin kaybı olarak nitelendiriyor. O zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda bir şeyin olması lazım. O tamam. Ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Butlan geldi, biz başka tarafa gideriz yerine, en kötü senaryoda kullanmak üzere hatta belki bir yeni parti daha da. Biliyorsunuz, Kürt siyasi hareketi hep iki yedekli giderler. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Ama bu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız bunu” cevabını vererek, yeni parti çalışması yaptıklarını belirtip bölünme sinyali verdi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının yolsuzluk ve casusluktan tutuklu yargılanan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kendisinin yerine genel başkanlık teklif ettiklerini ileri sürerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ÖZEL VE EKİBİ İHRAÇ EDİLECEK

CHP’de bölünmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Avukat Hasan İlter, “Belki de ikiye, üçe bölünme olacak. Görüyoruz ki mutlak butlan kararının ardından parçalanma kaçınılmaz oldu. İmamoğlu’nun ardından Özel de yeni partiden söz etmeye başladı” dedi. İlter, şunları söyledi: “İmamoğlu ve Özel de dahil CHP’liler ülkeye çok zarar verdiler. Millete çok zulmettiler. Bu zararların, zulümlerin karşılığı da bölünmek olacak. Artık İmamoğlu ve Özel’e CHP’de yer kalmadı. Mutlak butlan kararıyla görevi devralan yönetim, bunları ihraç edecek. İmamoğlu ve Özel’in ekibini tasfiye edecek. O nedenle Özel, yeni parti kurmaktan bahsediyor. Tabii Özel’i stres basmış durumda. Özel, cezaevine girme baskısıyla karşı karşıya. Muhtemelen Meclis’e Özel’le ilgili dosyalar gelecek. Kılıçdaroğlu taraftarları, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla Özel’in de arkadaşlarının da dokunulmazlıkları kalkacak. Yargılanacak olan Özel’in de arkadaşlarının da tutuklanma ihtimali kuvvetli. Hâliyle panik havası var. O nedenle Özel, tüm tuşlara basmaya başladı. Anıtkabir’de şov yapacak kadar acizleşti. Bu akıl tutulması değildir, aklın zaafa uğramasıdır.”

CHP’NİN BÖLÜNMESİ KAÇINILMAZ

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, “Gelinen nokta itibariyle CHP’nin bölünmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Gerçi CHP deyince kesin konuşmamak lazım. Yarın öbür gün kavga edenler tekrar sarmaş olabilirler. Ama bölünmeleri bence mukadder. Zaten CHP, kuruluşundan beri bölüne bölüne bugüne kadar gelmiş bir parti. Kurulduğu günden beri tefrikalar başlamıştır, tasfiyeler başlamıştır. Bilindiği gibi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pavyon köşelerinde delege oyu satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etmiştir. Bu duruma rıza göstermeyen CHP’lilerin şikayetiyle başlayan yargı süreci buraya kadar gelmiştir. Özgür Özel ayrı bir parti de kurabilir. Zaman zaman CHP için ‘Köklü parti’, ‘Cumhuriyet için önemli parti’ diyenlere bakıp gülüyorum. Çünkü bu partinin bu millete ve bu ülkeye kurulduğu günden beri hiçbir katkısı hizmeti olmamıştır. O yüzden bölünse de bölünmese de milletimiz için bir şey değişmez. Aslına bakarsanız, dünyanın savaşlarla, krizlerle mücadele ettiği, Gazze’de soykırımın yaşandığı, Lübnan, İran gibi ülkelerde savaşların hüküm sürdüğü bir konjonktürde CHP gibi bir partinin yeri de yok. Çünkü söyleyecek sözü, politikası yok. CHP’nin bu denklemde yeri yok. CHP’nin tek yaptığı Türkiye’nin yürüyüşüne her zaman engel olmaktan ibarettir.” şeklinde konuştu.

‘PARTİ YEDEKLEME PLANI’ YAPILIYOR”

Hodri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasret Yıldırım da şunları söyledi: “Arap Milletine karşı her fırsatta cerâhat kusan, CHP’nin işleri ‘Arap Saçı’na döndü. Seçim kazanma planı değil, ‘parti yedekleme planı’ yapılıyor. Mâzide ‘Atatürk’ün Partisi’ sloganıyla ‘TC’yi biz kurduk ve karanlıktan kurtaracağız’ martavalı okuyanlar, şimdilerde ‘Partiyi, hangi partiyle kurtaracağız?’ gayreti içindeler. ‘Tek parti dönemi’ hasretiyle, 1930’ların zâlim idâresine tâlip olanlar; ‘çok partili muhâlefet’ olarak yedekli parti faaliyeti icrâ ediyorlar. Bir parti yetmedi; yedek parti, yetmezse onun da yedeği... Yeni sloganları da ‘Egemenlik kayıtsız şartsız back-up’ındır-yedeklemenindir’ olacak”