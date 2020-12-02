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Ekonomi Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi artıyor
Ekonomi

Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi artıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:01:38 -
Gaziantep OSB'nin elektrik tüketimi artıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin elektrik tüketimi kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 489 milyon 500 bin kilovatsaat oldu.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in sanayi alanındaki gelişiminin devam ettiğini bildirdi.

Sanayi bölgelerindeki büyümenin en önemli göstergelerinden olan elektrik tüketiminin Gaziantep OSB'de her geçen gün arttığına işaret eden Gül, "Gaziantep OSB'nin kasım ayı elektrik tüketimi 489 milyon 500 bin kWh olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artış sağlanmıştır. Artış oranı 3 aydır kesintisiz devam etmektedir. Bu zor günleri daha çok üreterek, yardımlaşarak, kurallara dikkat ederek aşacağız." ifadelerini kullandı.

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