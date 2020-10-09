Gaziantep namaz vakitleri
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Gaziantep namaz vakitleri. Türkiye'nin nüfusu bakımından 9. büyükşehiri olan Gaziantep'de yaşayan vatandaşlar Gaziantep namaz vakitlerini merak ediyor. Namaz dinimizin bir emridir. Namaz Müminin miracıdır. Namaz kabrin nurudur. Ahirette ilk sual namazdan olacaktır. Namazdan suali geçen kurtuluşa erecektir. Namaz vakitleri, namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek duyuruluyor. Gaziantep Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet Gaziantep Cuma namazı vakitlerini bu haberimizden takip edebilirsiniz.
Gaziantep Namaz Vakitleri aylık
Tarhi İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
09.10.2020 05:07 06:26 12:23 15:37 18:10 19:24
10.10.2020 05:08 06:27 12:23 15:35 18:08 19:23
11.10.2020 05:08 06:28 12:22 15:34 18:07 19:21
12.10.2020 05:09 06:29 12:22 15:33 18:05 19:20
13.10.2020 05:10 06:29 12:22 15:32 18:04 19:18
14.10.2020 05:11 06:30 12:22 15:31 18:03 19:17
15.10.2020 05:12 06:31 12:21 15:30 18:01 19:16
16.10.2020 05:13 06:32 12:21 15:29 18:00 19:14
17.10.2020 05:14 06:33 12:21 15:28 17:59 19:13
18.10.2020 05:15 06:34 12:21 15:27 17:57 19:12
19.10.2020 05:15 06:35 12:20 15:26 17:56 19:11
20.10.2020 05:16 06:36 12:20 15:25 17:55 19:09
21.10.2020 05:17 06:37 12:20 15:24 17:53 19:08
22.10.2020 05:18 06:38 12:20 15:23 17:52 19:07
23.10.2020 05:19 06:39 12:20 15:22 17:51 19:06
24.10.2020 05:20 06:40 12:20 15:21 17:50 19:05
25.10.2020 05:21 06:41 12:20 15:20 17:48 19:04
26.10.2020 05:22 06:42 12:19 15:19 17:47 19:02
27.10.2020 05:22 06:43 12:19 15:19 17:46 19:01
28.10.2020 05:23 06:44 12:19 15:18 17:45 19:00
29.10.2020 05:24 06:45 12:19 15:17 17:44 18:59
30.10.2020 05:25 06:46 12:19 15:16 17:43 18:58
31.10.2020 05:26 06:47 12:19 15:15 17:42 18:57
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Gaziantep Cuma Namazı Vakitleri
Gaziantep’de yaşayan vatandaşlar Gaziantep’de Cuma namazı saat kaçta? sorusunu merak ediliyor. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyet'te cuma namazının yeri ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanlar için mühim olan bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar Gaziantep’de cuma saat kaçta? sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte Gaziantep Cuma vakitleri:
9 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:23
16 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:21
23 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:20
30 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:19
Namaz nasıl kılınır?
Niyet nedir?
Niyet anlamı ne? Niyet nasıl edilir? Namaz için niyet gereklidir. Niyet şu şekilde edilir? ‘Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya’ denilerek diyet edilmiş olunur.
İftitah tekbiri
‘Allahu Ekber’ denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Sonra sırasıyla Subhaneke, Euzu besmele, fatiha suresi ve zammı sure okunur.
Rüku
Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir ve burada 3 defa Sübhane Rabbiyel azim denilir.
Rükudan kalkış
Semiallahu limen hamide denilerek rükudan kalkılır ve hayata rebbena tekel hamd denilir.
Secde
Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede dizler, eller, alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 kez Subhane rabbiyel ala denilir.
İki secde arası oturuş
Allahu Ekber denilerek secededen kalkılır ve diz üstü oturulur. Sonra tekrar secdeye varılır ve 3 kez Subhane rabbiyel ala denilir.
Son oturuş
Ka’de-i ahire de denilir. Burada ettehiyyatü, sallı-barik, Rabbena duaları okunur.
Selam
Esselamü aleyküm ve Rahmetullah denilerek önce sağa sonra sola selam verilir ve namaz tamamlanmış olunur.