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İSLAM Gaziantep namaz vakitleri
İSLAM

Gaziantep namaz vakitleri

Gaziantep namaz vakitleri, Gaziantep 1 aylık namaz vakitleri, Gaziantep için namaz vakitleri diyanet, Gaziantep namaz vakitleri 2020 Ekim, Gaziantep namaz vakitleri ekim.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:09:00 -
Gaziantep namaz vakitleri

Gaziantep namaz vakitleri. Türkiye'nin nüfusu bakımından 9. büyükşehiri olan Gaziantep'de yaşayan vatandaşlar Gaziantep namaz vakitlerini merak ediyor. Namaz dinimizin bir emridir. Namaz Müminin miracıdır. Namaz kabrin nurudur. Ahirette ilk sual namazdan olacaktır. Namazdan suali geçen kurtuluşa erecektir. Namaz vakitleri, namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek duyuruluyor. Gaziantep Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet Gaziantep Cuma namazı vakitlerini bu haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep Namaz Vakitleri aylık

    Tarhi             İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı

09.10.2020        05:07 06:26 12:23 15:37 18:10 19:24

10.10.2020         05:08 06:27 12:23 15:35 18:08 19:23

11.10.2020        05:08 06:28 12:22 15:34 18:07 19:21

12.10.2020        05:09 06:29 12:22 15:33 18:05 19:20

13.10.2020        05:10 06:29 12:22 15:32 18:04 19:18

14.10.2020        05:11 06:30 12:22 15:31 18:03 19:17

15.10.2020        05:12 06:31 12:21 15:30 18:01 19:16

16.10.2020        05:13 06:32 12:21 15:29 18:00 19:14

17.10.2020        05:14 06:33 12:21 15:28 17:59 19:13

18.10.2020        05:15 06:34 12:21 15:27 17:57 19:12

19.10.2020        05:15 06:35 12:20 15:26 17:56 19:11

20.10.2020        05:16 06:36 12:20 15:25 17:55 19:09

21.10.2020        05:17 06:37 12:20 15:24 17:53 19:08

22.10.2020         05:18 06:38 12:20 15:23 17:52 19:07

23.10.2020        05:19 06:39 12:20 15:22 17:51 19:06

24.10.2020        05:20 06:40 12:20 15:21 17:50 19:05

25.10.2020        05:21 06:41 12:20 15:20 17:48 19:04

26.10.2020        05:22 06:42 12:19 15:19 17:47 19:02

27.10.2020        05:22 06:43 12:19 15:19 17:46 19:01

28.10.2020        05:23 06:44 12:19 15:18 17:45 19:00

29.10.2020        05:24 06:45 12:19 15:17 17:44 18:59

30.10.2020        05:25 06:46 12:19 15:16 17:43 18:58

31.10.2020        05:26 06:47 12:19 15:15 17:42 18:57

Diyanet Gaziantep Namaz vakitleri için tıklayın

Gaziantep Cuma Namazı Vakitleri

Gaziantep’de yaşayan vatandaşlar Gaziantep’de Cuma namazı saat kaçta? sorusunu merak ediliyor. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyet'te cuma namazının yeri ayrı bir öneme sahiptir. Müslümanlar için mühim olan bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar Gaziantep’de cuma saat kaçta? sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte Gaziantep Cuma vakitleri:

9 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:23

16 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:21

23 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:20

30 Ekim 2020 Gaziantep Cuma Namazı Vakti: 12:19

Namaz nasıl kılınır?

Niyet nedir?

Niyet anlamı ne? Niyet nasıl edilir? Namaz için niyet gereklidir. Niyet şu şekilde edilir? ‘Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya’ denilerek diyet edilmiş olunur.

İftitah tekbiri

‘Allahu Ekber’ denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Sonra sırasıyla Subhaneke, Euzu besmele, fatiha suresi ve zammı sure okunur.

Rüku

Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir ve burada 3 defa Sübhane Rabbiyel azim denilir.

Rükudan kalkış

Semiallahu limen hamide denilerek rükudan kalkılır ve hayata rebbena tekel hamd denilir.

Secde

Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede dizler, eller, alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 kez Subhane rabbiyel ala denilir.

İki secde arası oturuş

Allahu Ekber denilerek secededen kalkılır ve diz üstü oturulur. Sonra tekrar secdeye varılır ve 3 kez Subhane rabbiyel ala denilir.

Son oturuş

Ka’de-i ahire de denilir. Burada ettehiyyatü, sallı-barik, Rabbena duaları okunur.

Selam

Esselamü aleyküm ve Rahmetullah denilerek önce sağa sonra sola selam verilir ve namaz tamamlanmış olunur.

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