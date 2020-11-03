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Aktüel Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:42:09 -
Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Adıyaman'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız 6 tabanca ve 7 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, bin fişek ile silahlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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