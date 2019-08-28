Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün başlatılan FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına ilişkin mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 23 askerden 22'si yakalandı. Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dün Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Söz konusu illerde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

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