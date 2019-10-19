Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor maç fazlasıyla zirvede
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep'i konuk etti. Mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazandı.19 Ekim 2019 Cumartesi 20:09
Bordo-mavililerin gollerini Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Jose Sosa ve Yusuf Sarı kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Jefferson'dan geldi. Gaziantep'te Kayode 84. dakikada kırmızı kart gördü. Karadeniz temsilcisi puanını 15'e yükseltti.
Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14), Sosa (dk. 76), Yusuf Sarı (dk. 81) (Trabzonspor), Jefferson (dk. 54) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Kayode (dk. 84) (Gaziantep FK)
YORUM YAZ