Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor maç fazlasıyla zirvede Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep'i konuk etti. Mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazandı.

Bordo-mavililerin gollerini Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Jose Sosa ve Yusuf Sarı kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Jefferson'dan geldi. Gaziantep'te Kayode 84. dakikada kırmızı kart gördü. Karadeniz temsilcisi puanını 15'e yükseltti. Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14), Sosa (dk. 76), Yusuf Sarı (dk. 81) (Trabzonspor), Jefferson (dk. 54) (Gaziantep FK) Kırmızı kart: Kayode (dk. 84) (Gaziantep FK)

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