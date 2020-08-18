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Spor Gaziantep FK'nın yeni sezon hazırlıkları Afyonkarahisar'da sürüyor
Spor

Gaziantep FK'nın yeni sezon hazırlıkları Afyonkarahisar'da sürüyor

Teknik direktör Marius Sumudica: - "Aramıza üç yeni oyuncu katıldı. Bursaspor'dan Çağlar Şahin Akbaba, Bosna-Hersekli futbolcu Zvonimir Kozulj ve Cenk Enver Şahin. Bunlar benim beğendiğim, istediğim oyunculardı"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:19:49 -
Gaziantep FK'nın yeni sezon hazırlıkları Afyonkarahisar'da sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa giren Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik direktör Marius Sumudica, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın çalışmak için çok iyi imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Kampta oyuncuların durumunu yakından görme fırsatı bulacağını kaydeden Sumudica, "3 haftamız var. Çalışmalara devam ediyoruz. Bütün imkanlara, olanaklara sahibiz. İyi çalışmak, oyuncularımın performansını burada gözlemlemek istiyorum. Umarım bu hazırlık etabını sakatsız bir şekilde bitiririz. Yeni transferler fiziksel olarak iyiler. Aramıza üç yeni oyuncu katıldı. Bursaspor'dan Çağlar Şahin Akbaba, Bosna-Hersekli futbolcu Zvonimir Kozulj ve Cenk Enver Şahin. Bunlar benim beğendiğim, istediğim oyunculardı." diye konuştu.

Geçen sene kiralık oynayan Furkan Soyalp'i de transfer ettiklerini dile getiren Sumudica, "Muhammet Demir ile bir yıl daha kiralık olarak anlaştık. Her sistemde iki oyuncumuz olacak. Bakalım göreceğiz. Romanya'dan gol kralı Denis Alibec var. Onu burada görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.


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