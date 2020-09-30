  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK'nin stoperi Kana Bıyık: "Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız"
Spor

Gaziantep FK'nin stoperi Kana Bıyık: "Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:16:48 -
Gaziantep FK'nin stoperi Kana Bıyık: "Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Gaziantep FK'nin stoperi Jean Armel Kana Bıyık, rakibi yenip çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Kana Bıyık, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig öncesi kısa bir hazırlık süreci geçirdiklerini, lige de kötü başladıklarını belirtti.

Tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:

"Bizim için çok değişik bir sezon başlangıcı oldu. 3 haftada sadece 2 puan toplayabildik. Ama adım adım güçlenerek puanları toplamaya başlayacağız. Umarız maçtan güzel bir sonuç alırız. Ligin büyük takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene her maç çok zor. Bütün maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Umarım Trabzonspor maçıyla çıkışı yakalarız. Elimizden geldiğince yüreğimizle savaşarak puanlar almaya başlayacağız. Ama çok zor bir sezon bizi bekliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz
Dünya

Ermeni askerler: Türkleri öldürüp, kanını içeceğiz

Ermeni askerlerin Türklerle ilgili attığı sloganlar büyük tepki çekti.

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı
Dünya

İstanbul’a atom bombası atılmasını isteyen ‘palyaço’ yine ağzını açtı! Rus liderden skandal Karabağ çıkışı

Türkiye hakkında dönem dönem rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Rusya'nın aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovsky, ..
Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı
Dünya

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda çağrı yaptı. 'Durumlar endişe verici' diyen Gorbaçov, Malta ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay