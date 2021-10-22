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Spor Gaziantep FK’nin hedefi üç puan
Spor

Gaziantep FK’nin hedefi üç puan

Süper Lig’in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK’nin orta saha oyuncusu Maxim, maça 3 puan almak için çıkacaklarını ve bunu gelenek haline getirmek istediklerini söyledi. Maxim, kulüp tesislerinde gazetecilere, takım olarak GZT Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 11:19:00 -
Gaziantep FK’nin hedefi üç puan

Gaziantep FK’nin hedefi üç puan

 

Süper Lig’in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK’nin orta saha oyuncusu Maxim, maça 3 puan almak için çıkacaklarını ve bunu gelenek haline getirmek istediklerini söyledi. Maxim, kulüp tesislerinde gazetecilere, takım olarak GZT Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Maxim, şunları kaydetti: “Rakibimiz kim olursa olsun fark etmiyor sahaya çıkıp o maçtan 3 puan almak için mücadele ediyoruz. Belli bir istikrar yakalamamız lazım. 3-4 maç kazanırsak bu takım çok daha farklı şeyler gösterebilecektir. Ben buna inanıyorum. Rakiplerimize saygı gösteriyoruz. Şu anda rakibin Giresunspor olması çok bir şey fark etmiyor. Biz o maça 3 puan almak için çıkacağız. Bunu bir gelenek hale getirmek istiyoruz. Puanlar almamız lazım.”

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