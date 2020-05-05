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Spor

Gaziantep FK'den Hüseyin Eroğlu iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:58:30 -
Gaziantep FK'den Hüseyin Eroğlu iddialarına yalanlama

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü altyapıya teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun getirileceği iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde bazı yazılı ve görsel medya organlarında "Altyapıya Hüseyin Eroğlu" başlıklı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Gelişmelerin şaşkınlıkla takip edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde altyapı sorumlusu olarak Altınordu Futbol Kulübünde görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na teklif yapmak gibi bir düşüncemiz ve görüşmemiz kesinlikle olmamıştır. İçinde bulunduğumuz hassas dönemi de göz önünde tutarak bu tarz haberlere taraftarımızın itibar etmemesini rica ederiz."

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