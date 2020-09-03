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Spor Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:54:00 -
Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam etti.

Bir süredir Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerine döndü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde evindeki ilk idmanını yapan Gaziantep ekibi, iki grup halinde antrenman gerçekleştirdi.

Güç ve kuvvet çalışmalarının yapıldığı antrenmanda, milli takımlarda bulunan Maxim ve Tosca dışında tüm futbolcular yer aldı.

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