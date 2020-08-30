  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti
Spor

Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-08-30 13:57:50 -
Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sportif direktör olarak görev yapan Fatih İbradı'nın istifa ettiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımda sportif direktör olarak görev yapan Fatih İbradı'nın, yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtildi.

İbradı'nın geçen sezon süreç içerisinde fedakarca çalışmalarda bulunduğu anlatılan açıklamada, "Özellikle pandemi sürecinde yaşanan sorunlar karşısında büyük bir özveri içerisinde çalışmalarına devam eden Fatih İbradı, profesyonel futbol takımımız oyuncularının da bu süreçteki tüm ihtiyaçları doğrultusunda birebir ilgilenerek başarılı bir sezon geçirmemiz de önemli pay sahibi olmuştur. Fatih İbradı, sadece profesyonel anlamda değil kulübümüzün en çok önem verdiği güven, saygı ve sevgi kurallarını da tam anlamıyla yerine getirmiştir. Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze önemli katkılarda bulunan Sayın Fatih İbradı’ye teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçte en içten dileklerimizle başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'
Dünya

Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'e uymayan Fransız gemisinin yaşadığı sıkıntı telsiz konuşmalarına yansıdı. Bölgedeki Fransız ..
Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar
Gündem

Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı. Ülkesinin tutumunu eleşt..
Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı...
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı