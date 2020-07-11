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Spor

Gaziantep FK'da sevindiren gelişme!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:45:00 -
Gaziantep FK'da sevindiren gelişme!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller korona virüs testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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