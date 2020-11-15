Gaziantep FK'da 4 pozitif vaka daha!
Gaziantep FK, iki futbolcu ve iki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gaziantep FK, iki futbolcu ve iki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.
Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.