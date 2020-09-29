Gaziantep FK yönetiminden Sumudica'nın rüşvet teklifi iddialarına ilişkin açıklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın menajerlerin kendisine rüşvet teklif ettiği yönündeki iddialarına ilişkin, "Avukatlarımızla görüştük. Sumudica ile görüşüp gereken raporu hazırlayacaklar. Vereceği bilgileri de Türk sporunun geleceğiyle ilgili adli mercilerle paylaşacağız." dedi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sumudica'nın açıklamalarına ilişkin daha önce yönetim kuruluna herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek, iddiaları basından öğrendiklerini ifade etti.

Her zaman temiz futbol anlayışını benimsediklerini aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Türk sporunun geleceği ve temiz bir şekilde spor camiasının yoluna devam etmesi için her türlü çabayı gösteririz. Bu yüzden hocamızın gün içerisinde yaptığı açıklamaların detaylarını hep birlikte öğrenmeliyiz. Bu noktada avukatlarımızla görüştük. Sumudica ile görüşüp gereken raporu hazırlayacaklar. Vereceği bilgileri de Türk sporunun geleceğiyle ilgili adli mercilerle paylaşacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."