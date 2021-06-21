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Spor

Gaziantep FK transferi açıkladı

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Doğan Erdoğan, Gaziantep FK ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 16:01:00 -
Gaziantep FK transferi açıkladı

Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan’la 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni transfer Doğan Erdoğan, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal’ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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