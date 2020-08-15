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Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Muhammed Demir'in takımda kalmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:52:46 -
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Muhammed Demir'in takımda kalmasını istedi

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammed Demir'in takımda kalması yönünde rapor sunduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak takıma katılan Muhammet Demir'in yeni sezonda da kadroda bulunması yönünde Sumudica tarafından hazırlanan raporun, transfer komitesine iletildiği aktarıldı.

Rumen teknik adamın raporunda Muhammet Demir hakkında, "Türk futbolu için önemli bir isim" ifadesini kullandığı aktarılırken, şunlar kaydedildi:

"Marius Sumudica, takımımızın geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansı yeni sezonda da sürdürerek, Türk futbolunda önemli bir yere sahip olacağını dile getirip, oyuncunun takımda kalması yönünde raporunu sunmuştur. Transfer komitemiz, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda başarılı çalıştırıcımız Sumudica'nın fikirlerini her zaman önemsemiş olup, azami gayretle şartların oluşması durumunda her zaman en iyisini yapmaya çalışmaktadır. Muhammet Demir transferinde de teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın fikirleri göz önüne alınacak, transfer şartlarının kulübümüzün planlaması içerisinde olması halinde gerekli adımların atılmasına devam edilecektir."


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