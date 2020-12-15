Gaziantep FK kupada ilerlemek istiyor

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, bu sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "O yüzden bu hedefin en kolay yolunun da kupa olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Özmen, AA muhabirine, Süper Lig'de aldıkları sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Geçen sezon ligi 8. sırada tamamladıklarını hatırlatan Özmen, "Bu sene daha üst sıralarda ligi bitirmek istiyoruz. Yani hedefimiz Avrupa diyebiliriz. Sezon başında bu anlamda planlamaları gerçekleştirdik." diye konuştu.



Gaziantep'in sanayiden turizme kadar hemen her alanda kendini ispatlayan bir şehir olduğunu dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Artık Gaziantep'in spor alanında da dünya arenasında olma vakti geldi. Bu yüzden yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Biz bu yıl Avrupa'ya gitmek istiyoruz. O yüzden bu hedefin en kolay yolunun da kupa olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kupayı çok önemsiyoruz. Ligle kupayı aynı anda götürebilecek gücümüz var."



Özmen, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahalarında Kocaelispor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "İnşallah güzel bir oyunla Kocaeli ekibini yenip yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kupanın Gaziantep'e yakışacağını düşündüklerini belirten Özmen, şöyle konuştu:

"Ligde iyi sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz. Kupada da final görmeyi hedefliyoruz. Bu konuları hem teknik heyetimizle hem de futbolcularımızla da görüşüyoruz. Onlar da bu heyecanı paylaşıyor. Hep birlikte bu süreci başarıyla götürüp Gaziantep'e farklı bir heyecan yaşatmayı hedefliyoruz. Elbette bu tür başarıların bir karşılığı da olmalı. O yüzden bu başarıyı yakaladığımız takdirde yönetim olarak da gereken fedakarlığı göstermeye hazırız. Bu anlamda prim gibi uygulamalar için yönetim olarak karar alacağız. İnşallah kısa zamanda bunları netleştirip kamuoyuyla da paylaşacağız."