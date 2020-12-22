Gaziantep FK Kasımpaşa maçına hazır
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
Kırmızı-siyahlılar, İstanbul'da kampa girerek maç saatini bekleyecek.