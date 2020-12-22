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Spor Gaziantep FK Kasımpaşa maçına hazır
Spor

Gaziantep FK Kasımpaşa maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:26:15 -
Gaziantep FK Kasımpaşa maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Kırmızı-siyahlılar, İstanbul'da kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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