  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gaziantep FK golcüsünü arıyor
Spor

Gaziantep FK golcüsünü arıyor

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi: "Şu anda bazı oyuncularla görüşmeler sürüyor ama netleşen bir şey yok" - "Önümüzdeki günlerde bir santrfor daha alıp transferi kapatacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:26:45 -
Gaziantep FK golcüsünü arıyor

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, bir santrfor alarak transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi.

Büyükekşi, kulübün YouTube hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezonu 8. olarak tamamladıklarını hatırlattı.

Geçen sezon başında Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson gibi önemli oyuncuların sakatlığının söz konusu olduğunu, bunun da takım açısından sıkıntılı süreçleri beraberinde getirdiğini aktaran Büyükekşi, yeni sezonun sakatlıkların olmadığı bir yıl olmasını diledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 transfer gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükekşi, "Yedi güzel transfer yaptık. Bunların bazıları geçen seneden de aramızda olan isimlerdi. Dolayısıyla güzel bir transfer dönemi geçirdik. Özellikle kaleye güzel bir takviye yaptık. Orta sahayı güçlendirdik. İleri uca da takviyeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, Afyonkarahisar'daki kamp döneminin verimli geçtiğini belirterek, "Geçen seneki başarımızı daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Yeni transferlerimizin hem camiamıza hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Forvet arayışları hakkında da bilgi veren Büyükekşi, "Şu anda bazı oyuncularla görüşmeler sürüyor ama netleşen bir şey yok. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuyu taraftarımızla paylaşacağız. Afyonkarahisar'da takım güzel bir zaman geçiriyor. Takımın gidişatından memnunuz. Önümüzdeki günlerde bir santrfor daha alıp transferi kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi TRT'de yayınlanacak olan Uyanış: Selçuklu dizisi ile yeni sezona bomba gibi girecek. Yayınlanacak olan ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı