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Spor Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Spor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:17:04 -
Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin son 10 haftasında yenilmeyen, sahasında ise 12 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, yarınki karşılaşmasında kendisini en son yenen Fenerbahçe'den puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor.

Yakaladığı serileri kaybetmek istemeyen kırmızı-siyahlı ekipte, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Kana Bıyık teknik heyetin görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Savunmacı Junior Morais'in ise sakatlığının sürdüğü ve büyük olasılıkla Fenerbahçe karşılaşmasına yetişmeyeceği bildirildi.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Marius Sumudica da takımının başında yer alacak.

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