Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi fikstürü değerlendirdi:

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin ilk haftasında Galatasaray ile yapacakları maçın kendilerine şans getirmesini diledi.

Büyükekşi, yaptığı değerlendirmede, yeni fikstürün tüm spor kamuoyuna hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni sezonun sorunsuz şekilde geçmesini istediklerini anlatan Büyükekşi, pandemi sürecinin sona ermesi ile beraber ekim ayıyla birlikte yeniden taraftarlarla buluşmayı ümit ettiklerini aktardı.

Ligin ilk haftasında Galatasaray’a konuk olacaklarını hatırlatan Büyükekşi, "Geçen sene ilk maçımızı Fenerbahçe ile yaptık. Bu sene de Galatasaray’la yapacağız. Galatasaray hem köklü bir takım hem de her yıl ligin şampiyonluk adaylarından birisi. Biz bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Lige iyi bir takımla başlamanın bize uğurlu gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı