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Spor Gaziantep FK 90+7'de kazandı
Spor

Gaziantep FK 90+7'de kazandı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 00:05:00 -
Gaziantep FK 90+7'de kazandı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, ligdeki ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Konuk takım, 90+7. dakikada yeni transferlerinden tecrübeli savunmacı Enric Saborit'in attığı golle 1-0'lık skorla sahadan galip çıktı.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, ilk hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki müsabakayı son dakika golüyle Gaziantep temsilcisi kazandı.

İLK YARIDA GOL YOK

Ev sahibi Bodrum FK'nin daha üstün olduğu ve daha çok pozisyona girdiği karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Böylelikle müsabakanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.

GAZİANTEP FK 5 DAKİKADA KIZARDI

Konuk takım Gaziantep FK, karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi kaldı. Kırmızı-siyahlıların yeni transferi Quinten Daubin, 48 ve 53. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı ve kalan dakikalar için takımını 10 kişi bıraktı.
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CELAL DUMANLI TARİHE GEÇTİ

Uzun yıllardır Bodrum FK forması giyen Celal Dumanlı, 79. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın yerine oyuna girerek Süper Lig'de ilk kez mücadele eden takımıyla tarihe geçti. Yeşil-beyazlı formayla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de top koşturan 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de de sahaya çıkarak 6 farklı ligde maça çıkmış oldu ve tarihe geçti.

KAZANANI SON SANİYE GOLÜ BELİRLEDİ

Gaziantep FK, karşılaşmanın 90+7. dakikasında bulduğu golle sezona galibiyetle başladı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü yeni transferlerden olan ve oyuna sonradan giren İspanyol stoper Enric Saborit kaydetti.

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