Gaziantep FK 5 hafta sonra güldü
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Konyaspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 15'e yükseltirken Konyaspor, 18 puanda kaldı.
Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Gaziantep FK da önümüzdeki haftayı bay geçecek.
Gaziantep FK 5 maç sonra kazandı
Son olarak Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup eden Gaziantep FK, geriye kalan maçlarda 3 mağlubiyet ile 2 beraberlik almıştı. Gaziantep FK, Konyaspor galibiyetiyle 5 maç aradan sonra ilk kez kazandı.
Arabam.com Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Kahraman Demirtaş, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 74 Paz), Michalak (Dk. 83 Muric), Çekiçi, Bytyqi (Dk. 85 İkpeazu), Muhammet Demir (Dk. 74 Diouf)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Arda Kızıldağ, Tosca, Sagal (Dk. 76 Hanousek), Jevtovic, Maxim, Furkan Soyalp, Abdulkadir Parmak (Dk. 76 Merkel), Figueiredo (Dk. 90+3 Mirza Cihan), Pekhart (Dk. 56 Markovic)
Sarı kartlar: Dk. 16 Adil Demirbağ, Dk. 66 Endri Çekiçi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 35 Kitsiou, Dk 42 Jevtovic, Dk. 65 Furkan Soyalp, Dk. 66 Arda Kızıldağ, Dk. 90+2 Figueiredo (Gaziantep FK)
Gol: Dk. 85 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)