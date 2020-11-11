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Aktüel Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu
Aktüel

Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:10:22 -
Gaziantep çevre denetiminde Türkiye birincisi oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılının 10 aylık döneminde 2 bin 174 çevre denetimi ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, en fazla denetimin yapıldığı Gaziantep'i, 2 bin 81 denetimle İzmir, 2 bin 6 denetimle İstanbul, 1994 denetimle Ankara ve 1578 denetimle Kocaeli takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, mesai mefhumu gözetmeksizin sahada denetimler gerçekleştirdiklerini, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de buna devam ettiklerini belirtti.

Bu sayede Gaziantep'in denetimlerde Türkiye birincisi olduğunu dile getiren Alan, başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1200'ün üzerindeki endüstriyel tesisleri, küçükbaş, büyükbaş hayvan çiftlikleri ve kümes hayvancılığıyla ilgili tarımsal faaliyetleri, zeytinyağı gibi çevresel sorunlara neden olabilecek küçük-büyük ne kadar işletme varsa tamamını denetlediklerini aktaran Alan, "Hedefimiz çevre ve diğer şehircilik konularında Gaziantep'i Türkiye'de ortalamaların üstünde tutmak. Bunun için bütün ekip arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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