Gaziantep Basketbol, Jelovac ile sözleşme uzattı

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren Sırp oyuncu Stevan Jelovac ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, geçen sezon başında takıma dahil olan ve sözleşmesi sona eren Jelovac ile görüşme gerçekleştirdi. Yeniden anlaşma sağlanan Jelovac ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 1989 doğumlu, 2,08 metre boyundaki tecrübeli forvet, Gaziantep Basketbol'a Alman ekibi Brose Bamberg'den transfer olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.