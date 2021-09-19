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Spor Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 14:53:00 -
Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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