Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlar ile dükkanlar, aile sağlığı merkezleri, çöp konteynerleri ve otobüs duraklarını insan sağlığına zararsız doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü de ramazanın geleneksel davranış ve etkinliklerinin, bugüne kadar alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği arttırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceğini değerlendirerek, ramazan boyunca gerekli ek bazı emniyet tedbirleri aldı.

Vatandaşların bu konudaki tüm ihbar, şikayet ve yardım taleplerini emniyetin ilgili birimine ulaştırabilecekleri kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri de yoğunluğun olduğu yerlerde vatandaşları sosyal mesafenin korunması ve mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyardı.

Ekipler, ayrıca 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.

- Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Kent merkezindeki Sümer Meydanı'nda cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenleriyle ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, şehir içi taşımacılığı yapan kooperatiflere, Marangozlar Sitesi ile Buğdaycılar Pazarı esnafına maske dağıttı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesince sokağa kısıtlamasında 29 mahallenin dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Elbistan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 4 günlük kısıtlamanın ardından vatandaşlar banka önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları için uyarı yaptı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ramazan dolayısıysa bazı ek tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, oluşabilecek insan yoğunluğunun azaltılması ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla Balıklıgöl ve Divanyolu caddeleri iftardan sonra araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Bölgedeki lokanta ve restoranların, sadece paket servis şeklinde satış yapmasına müsaade edilecek.

Kentte yoğunluğun olduğu bazı caddelerde ise maske takma zorunluluğu getirildi.

- Malatya

Malatya'da Yeyilşyurt Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi esnafına maske dağıttı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin ve ilgililerle sanayideki esnafı ziyaret ederek maske verdi.

Çınar, esnaf ve vatandaşlardan hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentteki belirli alanlara sokak hayvanları için bayat ekmek bıraktı.

- Kilis

Kilis'te Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli İl Müftülüğü görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

İl Vaizi İlknur Türe, çevresindeki hayır sahiplerinin desteğiyle topladığı yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.