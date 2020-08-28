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Aktüel Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada yangın çıktı
Aktüel

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:18:07 -
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada yangın çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ahşap palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "20 araç ve yaklaşık 50 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.


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