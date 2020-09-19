Gazi ve Gazi derneklerinden 19 Eylül Gaziler Günü’nde Akit’e özel açıklama: Şehitlik nur, gazilik onurdur

Hasan Eğrigöz Ankara

Bugün, vatanın bütünlüğü için canları pahasına çarpışan, düşmana göğsünü siper etmiş ve bu mücadelenin ardından kimisi ağır, kimisi de hafif yaralar alarak gazilik unvanına erişen vatandaşların günü.

“Nesiller boyu taşınacak onurdur”

Gazilerin şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olduklarını ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gülser Akgül, “Gazilik, nesiller boyu taşınacak onurdur. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Gaziler Günü’müz kutlu olsun. Milletçe gazilerimizin hatıralarını, manevi emanetlerini, vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimlerini hürmetle ve hayranlıkla anıyoruz” şeklinde konuştu.

“Vefanın, sadakatin ve bağlılığın onurlu temsilcileri”

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Mehmet Yavuz da “Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşamakta olan milletimiz, gerek dünya barışını sağlamak gerekse yaşadığı bu cennet vatanın bütünlüğünü korumak için tarih boyunca çeşitli savaşlara girmiş ve bu savaşlarda birçok vatan evladı üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koymuş ve gazilik onuruna erişmiştir. Vatan ve millet sevgisinin, ecdadımıza ve milletimize vefanın, sadakatin ve bağlılığın onurlu temsilcileri; şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin asırlar boyunca ayakta durmasının ve dünya barışının güvencesi olarak mazlum halkların ümidi olmasının yegâne dayanakları ve ikamesi olmayan güçleridir. Milletçe gazilerimizin vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimlerini hürmetle ve hayranlıkla andığımız bugünü, vatan topraklarının bütünlüğünü korumak, dünya barış ve güvenliğine katkıda bulunmak için, hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen kahramanlarımızın ‘Gaziler Günü’nü kutlar, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile bireylerine şükranlarımı ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz gazisine sahip çıkıyor”

“Unutulmak istemiyoruz” diyen Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş ise, “Vatanımız uğruna bedellerin en ağırı olan canıyla ödeyen şehitlerimiz ve yine canı ile ödemeye hazır olan gazilerimizin tek isteği unutulmamak. Bizler unutulmak istemiyoruz. Şehitlik nurdur, gazilik onurdur. Bizler de hayatta olduğumuz müddetçe onurlandırılmak istiyoruz. Yine bizler canlı tarih olarak diyoruz ki; ‘Gelecek nesillere yaşadığımızı paylaşalım’ Okullarda öğrencilere anlatalım istiyoruz. Gençlerin çoğunluğu şehitlik ve gazilik hakkında bilgi sahibi değil. Gençlerimizi bilgilendirmek bizim görevimiz. Devletimiz şehit yakınına ve gazisine sahip çıkıyor. Biz gaziler bir şeyler yapalım istiyoruz” şeklinde konuştu.