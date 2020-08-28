Gazi Üniversitesinin yeni rektörü Musa Yıldız'a spor camiasından tebrik ziyareti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atamayla Gazi Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Musa Yıldız'a, spor camiasından tebrik ziyaretleri gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'den oluşan heyet, Musa Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, rektör danışmanlığına atanan ve daha önce Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun başkanlığını yapan Prof. Dr. Erdal Zorba da hazır bulundu.

Rektör Yıldız, ziyaretten dolayı memnuniyetini aktararak, "Arzu ediyorum ki Gazili olmanın ayrıcalığını öğrencilerimiz her alanda olduğu gibi sporda da hissetsinler. Kapımız sizlere her daim açık olacak ve tekrar Gazi Üniversitesini sporda parlak günlerine döndürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Uysal da Yıldız'a yeni görevinde başarı dileyerek, "Burada şahsen ben, il müdürümüz ve federasyon başkanlarımız Gazi Üniversitesi mezunuyuz. Bunu bir onur olarak taşıyoruz. Bu bile Gazi Üniversitesinin spordaki kilit rolünü ortaya koymak açısından yeterli. Aynı sinerjiyi oluşturmak için sayın rektörümüzün pozitif enerjisi ışığında her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



