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Siyaset Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yıldız: Mekana şeref veren insanlardır
Siyaset

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yıldız: Mekana şeref veren insanlardır

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Yıldız; “Ülkemizin 2023 vizyonu ışığında, üniversitemizde ve ilim dünyasında bir sinerji oluşturmayı, bu sinerjinin de en kısa zamanda bir enerjiye dönüşmesini hedefliyoruz. Tez zamanda küresel salgının sona ermesini ve öğrencilerimize kavuşmayı arzu ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:03:00 - 2020-09-19 11:03:42
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yıldız: Mekana şeref veren insanlardır

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Gazetemiz Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Yıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tez zamanda küresel salgının bitmesiyle öğrencilere kavuşmak istediklerini belirtti.

Yıldız: Şerefu’l-mekân bı’l-mekîn

Dört yıllık görev süresinde proje merkezli bir anlayışı esas almaya çalışacaklarını belirten Rektör Yıldız; “Ülkemizin 2023 vizyonu ışığında, üniversitemizde ve ilim dünyasında bir sinerji oluşturmayı, bu sinerjinin de en kısa zamanda bir enerjiye dönüşmesini hedefliyoruz. Çalışan, üreten ve proje geliştiren akademisyenlerimizi imkanlar ölçüsünde destekleyeceğiz. Öğrencilerimize değer veren, onların problemlerine hızlıca çözümler üretmeye çalışan, onların kendilerini güvende hissettikleri bir anlayışı hakim kılmaya çalışıyoruz. Zira onlar bizim bu kurumda varlık sebebimiz. Onlar var diye biz burada varız. Tez zamanda küresel salgının sona ermesini ve öğrencilerimize kavuşmayı arzu ediyoruz. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü vardır. “Şerefu’l-mekân bi’l-mekîn”, yani “mekanı şereflendiren orada yaşayan insanlardır.” Bizim üniversite mekanlarımızı şereflendirenler de kıymetli öğrencilerimizdir. Rabbim kısa süre içinde bizi öğrencilerimize kavuştursun” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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