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Ekonomi Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız: Enerji Bakanlığımızla dirsek temasında olacağız
Ekonomi

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız: Enerji Bakanlığımızla dirsek temasında olacağız

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Yeni Akit Gazetesi tarafından düzenlenen Enerji ve Madencilik Şurası'nda önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 20:42:00 - 2021-06-23 20:52:54

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi'nin bugün düzenlediği Enerji ve Madencilik Şurası'na Gazi Üniversitesi ev sahipliği yaptı. 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' temalı Şura'dan sonra yeniakit.com.tr'ye konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Biz Gazi Üniversitesi olarak Enerji Bakanlığımızla ve bünyesindeki kuruluşlarla dirsek teması kurup, önemli çalışmalara imza atacağız." dedi.

'Enerjiyi tüketmekle birlikte üreten bir ülke haline geldik'

Prof. Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Şura'da verdiği müjdelere dikkat çekerek, "Sayın Bakanımızın buradaki konuşmalarında, ülkemizin artık enerjiyi sadece tüketen ülke statüsünden, enerjiyi üreten ülke statüsüne yükseldiğini dinledik. Zaten bulunduğumuz coğrafyada enerji ve madencilikle ilgili yapılan çalışmalardan da her geçen gün yeni müjdeler alıyoruz." dedi.

'Enerji Bakanlığımızla dirsek temasında olacağız'

Gazi Üniversitesi'nin çalışmalarına da değinen Rektör Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Gazi Üniversitesi olarak ülkemizin 11 araştırma üniversitesinden birisiyiz. TÜBİTAK tarafından yapılan son yetkinlik analizinde de üniversitemizin yetkinlik alanlarından birisinin enerji sistemleri olduğu vurgulanmıştır. Biz Gazi Üniversitesi olarak Enerji Bakanlığımızla ve bünyesindeki kuruluşlarla dirsek teması kurup, önemli çalışmalara imza atacağız."

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Yorumlar

deccal jülide ateş'e söyle ..
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67

lafla değil uygulama lazım ne yaptız şimdiye kadar uranyumla ilgili
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