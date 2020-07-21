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Eğitim

Gazi Üniversitesi puanları Ankara Gazi Üniversitesi sıralama 2020

2020 YKS sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak eden üniversiteli adayları, ÖSYM'nin son dakika YKS sınav sonuçları açıklamasına odaklandı. YKS 2020 sınav sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih dönemi de başlamış olacak. Gazi Üniversitesinde okumak isteyen adaylar Gazi Üniversitesi taban puanları 2020 ÖSYM YKS tercih ve yerleştirme kılavuzunu merak etmeye başladı. İşte Ankara Gazi Üniversitesi başarı sıralaması, ÖSYM 2020 Ankara Gazi Üniversitesi puanları, Gazi Üniversitesi sıralama 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:47:00 - 2020-07-21 09:47:43
Gazi Üniversitesi puanları Ankara Gazi Üniversitesi sıralama 2020

Gazi Üniversitesi taban puanları. 27 ve 28 Haziran’da yapılan 2020 YKS'nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 2020 YKS sınavının ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapacak. 2020 YKS üniversite taban ve tavan puanları öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS Gazi Üniversite taban puanları 2020 YKS Gazi Üniversite tavan puanları, başarı sıralaması Gazi Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri tercih edecek adaylar tarafından sorgulanmakta.

Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları başarı sıralamaları

Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği taban puanı

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı

Gazi Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği taban puanı

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı

Gazi Üniversitesi Eczacılık taban puanı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanı

Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı

Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği taban puanı

Gazi Üniversitesi Tıp taban puanı

 

 

Gazi Üniversitesi Fakülteler

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Fen Fakültesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Tıp Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gazi Üniversitesi Enstitüler

Bilişim Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Gazi Üniversitesi Yüksekokullar​

Yabancı Diller Yüksekokulu

Gazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu

Ankara Gazi Üniversitesi lisans bölümleri

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Almanca Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Almanca Öğretmenliği(KKTC Uyruklu)

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Arapça Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyoloji Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Coğrafya Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)

(Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Felsefe Grubu Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizik Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fransızca Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

İmalat Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

İstatistik

(Fen Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Matematik Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu)

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Spor Yöneticiliği(Fakülte)

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama(KKTC Uyruklu)

(Mimarlık Fakültesi)

Tarih Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Tıp(İngilizce)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(KKTC Uyruklu)

(Tıp Fakültesi )

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Gazi Eğitim Fakültesi)

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